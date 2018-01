Vitória renova com Vagner Mancini após acesso na Série B

"A grande identificação que tenho pelo Vitória e a visão da diretoria do clube pesaram demais nessa escolha. Teremos totais condições de fazer um grande ano em 2016 e agradeço em especial ao torcedor do Vitória por todo o apoio dado em 2015", disse Mancini, que chegou ao clube rubro-negro em junho da atual temporada para comandar a equipe na Série B do Brasileiro.

Contratado após um primeiro semestre fracassado do Vitória, que amargou eliminações no Estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, Mancini conseguiu reerguer o time no segundo semestre e, com uma campanha acima das expectativas, conduziu os baianos ao acesso - principal objetivo na temporada -, terminando na terceira posição na Série B.

No total, Mancini já comandou o time em 109 partidas, somando outras duas passagens pelo clube em 2008 e 2009. O treinador se reapresenta junto com a comissão técnica e o elenco para o início da pré-temporada que tem em vista a preparação para o Campeonato Baiano. O Vitória estreia no estadual no dia 31 de janeiro, contra o Jacuipense, no Barradão.