Vitória são-paulina no primeiro tempo O São Paulo está vencendo por 1 a 0 o Liverpool, neste domingo pela manhã, ao final do primeiro tempo da partida. O gol do time brasileiro foi marcado pelo volante Mineiro, aos 26 minutos do primeiro tempo, num rápido ataque de sua equipe, tocando na saída do goleiro Reina após um lindo passe em ?três dedos? do atacante Aloísio. A partida - que ficou paralisada quatro minutos logo no começo devido à invasão de um torcedor em campo - está equilibrada, com o São Paulo sendo perigoso nos contra-ataques e o Liverpool tocando, tentando chegar ao ataque. Seu lance mais perigoso foi uma bola no travessão, numa cabeçada de Xabi Alonso, aos 27 minutos.