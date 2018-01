Vitória se reforça com três zagueiros O técnico Joel Santana, do Vitória, deve entrar com um esquema de três zagueiros para enfrentar o Palmeiras, nesta quarta-feira, em São Paulo, na primeira das duas partidas que definirão uma vaga para próxima fase da Copa do Brasil. Um empate seria um bom resultado para a equipe baiana já que a partida decisiva ocorre no Barradão em Salvador. No Brasileiro, o Vitória faz uma boa campanha: está na 10a colocação com 8 pontos. Três jogadores que se recuperam de contusão devem retornar à equipe, o lateral Almir, o meia Vânder e o atacante Zé Roberto, mas Joel faz questão de deixar a dúvida no ar. "Se a nossa intenção é causar o máximo de dificuldade ao adversário por que eu vou antecipar a escalação?" indagou o treinador após o empate em Caxias do Sul por 1 a 1, diante do Juventude na última rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo esquema cauteloso do técnico Joel Santana, o Vitória deve entrar com os zagueiros Adailton, Marcelo Heleno e Aderaldo fazendo a linha de proteção ao gol de Paulo Musse. Com isso, os laterais Ramalho e Almir terão liberdade total para atacar pelas alas. No ataque será mantida a dupla Allann Delon e Nádson, apesar das fracas atuações do primeiro nas últimas partidas.