Vitória sobre Liverpool coloca Manchester na briga pelo título O técnico do Manchester United, Alex Ferguson, considerou a vitória sobre o Liverpool por 1 x 0, no Anfield, neste domingo, como um passo significativo na tentativa de manter o título do Campeonato Inglês. "Foi uma grande vitória. Eu disse anteriormente que os jogos entre os times que lideram a tabela seriam significativos e este foi um daqueles hoje", declarou Ferguson a MUTV. "Se estivermos entre os primeiros em janeiro, teremos uma chance real de vencer o campeonato. Saberemos se temos uma chance e saberemos quais serão nossos desafios." Carlos Tevez marcou aos 43 minutos do segundo tempo para garantir ao Manchester uma vantagem de nove pontos sobre o Liverpool, que está em quinto na tabela, o Arsenal, que derrotou o terceiro colocado Chelsea por 1 x 0, neste domingo, lidera o campeonato com 40 pontos, um à frente do Manchester. "Não foi uma vitória esmagadora. Mas nós jogamos o melhor futebol", afirmou Ferguson. "Foi uma partida muito movimentada, um jogo típico entre Liverpool e Manchester United. A torcida criou um fervor tão grande e é muito difícil o árbitro conseguir controlar a situação. Houve ainda um grande número de cobranças de falta, provavelmente um recorde." "Quando um time consegue tantas cobranças de falta, você se preocupa de que uma, finalmente, acabe entrando." O Manchester venceu seis de seus últimos sete jogos contra o Liverpool pelo Campeonato Inglês desde que Rafael Benitez assumiu o time de Anfield. Entretanto, o espanhol se recusa a considerar seu time fora da briga pelo título. "É muito cedo para pensar no título. Para mim, ainda há um longo caminho pela frente, que será difícil, claro. Precisamos vencer jogos seguidos se quisermos chegar perto", declarou Benitez aos repórteres. "Este ano, todos os times podem perder pontos, então você precisa apenas pensar no próximo jogo." Benitez iria se reunir com os proprietários do Liverpool, Tom Hicks e George Gillet, após a partida para discutir seu futuro após as críticas que fez à política de transferência dos norte-americanos nas últimas semanas. "Vamos tentar esclarecer o mal-entendido", afirmou Benitez. "Precisamos esclarecer a situação para o futuro. É apenas para saber em qual posição estamos no momento." "Estou muito confiante. É uma reunião para falar sobre o futuro e não apenas sobre um jogo."