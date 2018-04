Vitória sobre rival anima clima no Flu Boa parte do elenco do Fluminense não treinou nesta segunda-feira como prêmio pela vitória sobre o Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã - o terceiro triunfo consecutivo da equipe no Campeonato Brasileiro. O clima é de comemoração nas Laranjeiras. Todos festejam a regularidade do Tricolor neste segundo turno do Nacional sob o comando do técnico Alexandre Gama. "Estou conseguindo acertar a equipe, estou feliz. Me sinto bem nas Laranjeiras e o elenco também ajuda", declarou Gama, que costuma valorizar o desempenho tanto dos atletas titulares quanto dos reservas. "O Fluminense precisa de todo mundo. Eu preciso do Romário, do Alessandro e de outros para ter um leque de opções maior". O atacante Romário é esperado nesta terça-feira nas Laranjeiras para continuar seu trabalho de recondicionamento físico visando o confronto contra o Criciúma, sábado, no Estádio Heriberto Hulse. No entanto, a tendência é que Rodrigo Tiuí permaneça ao lado de Edmundo. O Fluminense ocupa a 10ª colocação na classificação, com 45 pontos em 30 jogos, e tem como objetivo conquistar pelo menos uma vaga na Copa Libertadores da América.