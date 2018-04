Vitória sofre, mas vira em cima do Oeste e se reabilita

O Vitória suportou a pressão do Oeste e conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Pressionado na maior parte do tempo, o time baiano venceu o paulista, por 2 a 1, de virada, na tarde deste sábado, no Estádio José Liberatti, em Osasco, pela segunda rodada. O jogo foi realizado na cidade da Grande São Paulo, após uma parceria do município com o clube de Itápolis, já que o Estádio dos Amaros está com problemas estruturais.

A derrota na estreia da "nova casa" fez o Oeste estacionar nos três pontos, conquistados na vitória sobre o ABC, por 1 a 0, em Natal, na estreia. Já o Vitória recuperou-se da derrota em casa para o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, em Salvador, e conquista seus primeiros pontos.

O Oeste começou melhor a partida e abriu o placar logo aos nove minutos. O lateral Waguininho recebeu na área e bateu cruzado para superar o goleiro Fernando. O time da casa até poderia ter ampliado, mas quem marcou foi o Vitória. O meia argentino Escudero cobrou falta, aos 34 minutos, e o goleiro Paes falhou. A virada saiu ainda no primeiro tempo. O atacante Élton recebeu na área, aos 46 minutos, e mandou a bola no ângulo esquerdo do goleiro.

Na segunda etapa, o time paulista dominou o jogo, mas a bola insistiu em não entrar. Aos 18 minutos, o atacante Júnior Negão foi derrubado na área pelo zagueiro Ramón e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, aos 19 minutos, o próprio jogador chutou para defesa do goleiro. Aos 35 minutos, quase saiu o empate novamente. O volante Renato Xavier finalizou, de fora da área, e acertou o travessão. Assim o duelo terminou mesmo com o triunfo do Vitória.

Na próxima terça-feira, às 19h30, o Oeste volta a campo para enfrentar o Macaé, no Estádio Moacyrzão, em Macaé. Enquanto isso, o Vitória joga contra o Bragantino, na sexta-feira, às 19h30, no Barradão, em Salvador, pela terceira rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 2 VITÓRIA

OESTE - Paes; Waguininho, Douglas Marques, Ligger e Fernandinho (Leleco); Renato Xavier, Dionísio (Val Baiano), Wangler e Roger Gaúcho (Betinho); Mazinho e Júnior Negão. Técnico: Roberto Cavalo.

VITÓRIA - Fernando Miguel; Diego Renan (Romário), Ednei, Ramon e Mansur; Amaral, Luiz Gustavo, Gabriel Soares (Marcelo) e Escudero; Vander (Léo Ceará) e Elton. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Waguininho, aos 9, Escudero, aos 34, e Élton, aos 46 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Edivaldo Elias da Silva (PR)

CARTÕES AMARELOS - Douglas Marques, Waguininho (Oeste); Vander, Escudero, Ramon, Amaral, Gabriel Soares, Léo Ceará, Fernando Miguel (Vitória)

RENDA - R$ 1.180,00

PÚBLICO - 559 torcedores

LOCAL Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).