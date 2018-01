Vitória surpreende e vence Avaí O Vitória conseguiu somar três pontos fora de casa ao vencer o Avaí, por 1 a 0, no Estádio da Ressacada, neste domingo à tarde, em Florianópolis (SC), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. As duas equipes têm 12 pontos, mas o time baiano ocupa a oitava posição, com saldo de dois gols, enquanto o time catarinense é o sexto colocado, com saldo de quatro gols. Mas o jogo foi fraco tecnicamente e o resultado mais justo teria sido o empate. Isso não fosse o gol marcado por Gilmar, aos 28 minutos do segundo tempo. Na próxima rodada, o Vitória receberá o Sport, sábado, dia 18. No mesmo dia, o Avaí enfrentará o Paulista , em Jundiaí (SP). Em Goiânia, no Estádio Serra dourada, o Vila Nova venceu o Marília por 2 a 1, na estréia do técnico Roberto Fernandes, que substituiu Mauro Galvão. Os dois times somam 10 pontos, mas o Marília ocupa a 13.ª posição, uma na frente do Vila Nova, pelo número de gols marcados (11 a 9). Os três gols saíram no primeiro tempo. Os goianos abriram o placar com Wando, aos sete minutos, mas Wellington Amorim empatou 15 minutos, de cabeça. Vanderlei também usou a cabeça para colocar o Vila Nova na frente aos 44 minutos. Na próxima rodada, o time goiano vai enfrentar o Náutico, dia 17, sexta-feira, em Recife. O time paulista tentará a reabilitação em casa diante do CRB, no sábado, dia 18. A oitava rodada terminou com o Santo André na liderança isolada, com 18 pontos, seguido por Santa Cruz (17), Ituano (14), Portuguesa (14), CRB (14), Avaí (12), Sport (12) e Vitória (12) nas oito primeiras posições. Na outra ponta da tabela, estão na zona do rebaixamento: Gama (7), Paulista (8), Guarani (8), Ceará (8), União Barbarense (8) e São Raimundo (9).