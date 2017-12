Vitória surpreende Inter no Beira-Rio O Vitória ganhou do Internacional por 1 a 0, neste sábado, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Esta foi a terceira derrota seguida do time gaúcho no Campeonato Brasileiro (a segunda em casa), permanecendo com 47 pontos ganhos, na quinta posição. Já os baianos chegaram aos 40. No primeiro tempo, predominou a marcação. O Inter tinha o controle da partida, mas o Vitória soube neutralizar as armas adversárias. O Inter manteve o ritmo no segundo tempo, sem alternativas para fugir da marcação adversária. E foi castigado por isso. Na cobrança de escanteio aos 9 minutos, Alecsandro pegou o rebote após defesa de Clemer e fez 1 a 0. O técnico Muricy Ramalho tentou reagir, ao colocar dois atacantes no time do Inter, Fábio Júnior e Cidimar, mas não deu certo. O time gaúcho teve boas chances aos 17, 32 e 42 minutos, mas parou nas grandes defesas do goleiro Juninho "Perdemos muitas chances de gol numa partida em que tínhamos o domínio. É duro de agüentar", lamentou o goleiro Clemer, vendo o Inter ficar longe da disputa pelo título brasileiro.