Vitória tem desfalque no ataque em Minas O atacante Róbson Luiz, que fraturou um dos dedos da mão esquerda, vai desfalcar o Vitória para a partida deste sábado diante do Atlético-MG, às 17 horas, no Estádio Barradão, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Samir entra na vaga. O técnico Nelsinho Góes vai poder contar com o volante Ramalho, que cumpriu suspensão automática, mas o jogador deve ser improvisado na lateral-direita, posição que já atuou várias vezes. Depois da boa vitória na rodada passada para o Coritiba por 1 a 0, o time baiano busca mais três pontos diante dos mineiros, ainda sonhando com uma vaga na Copa Sul-Americana.