Vitória tem desfalques na defesa O Vitória está numa situação confortável em relação ao Paraná, adversário desta quarta-feira, às 20h30, no Pinheirão, mas a equipe atravessa sua pior fase no Campeonato Brasileiro, na lanterna com 20 pontos. Após duas derrotas seguidas para a Ponte Preta em Campinas e diante do São Caetano em casa, o técnico Oswaldo de Oliveira sofre forte pressão da torcida mas permanece firme na direção da equipe. Os laterais Pedro e Paulo Rodrigues estão contundidos e devem desfalcar o time, assim como zagueiro Felipe Saad que recebeu o terceiro cartão amarelo.