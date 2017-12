Vitória tem dois desfalques na defesa Embalado depois dos bons resultados conseguidos no Campeonato Brasileiro, o Vitória enfrenta o Internacional, nesta quarta-feira, em Salvador, pela Copa do Brasil. O time baiano precisa apenas de um empate por 0 a 0 para ir às quartas-de-final, já que o primeiro jogo, em Porto Alegre, ficou no 1 a 1. O lateral-direito Pedro e zagueiro Adaílton estão suspensos e não jogam. O técnico Agnaldo Liz definiu que Carlinhos entra na lateral e Nenê retorna à equipe na zaga após longo período afastado por uma contusão. O volante Vampeta, contundido, permanece fora.