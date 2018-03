Vitória tem tarefa quase impossível Os jogadores do Vitória tentam manter a tranqüilidade, mas sabem que têm uma tarefa muito difícil nesta quarta-feira no Estádio Barradão: vencer o São Paulo, no mínimo, por 3 a 0 para forçar uma disputa de pênalti e alimentar a esperança de continuar na Copa do Brasil. Ao perder por 3 a 0 no primeiro jogo, quarta passada, na capital paulista o Vitória praticamente deu adeus à competição. Alguns otimistas lembram, contudo, o confronto dos dois times na Copa João Havelange do ano passado quando, no Barradão o Vitória começou perdendo por 1 a 0 e acabou vencendo por 5 a 1. "É difícil mas não é impossível", repete um velho chavão o meia Fernando que jogou a partida do ano passado e está retornando ao time após quase um ano parado por contusão. Se Fernando é nome certo para o meio de campo, o substituto do meia defensivo Reidner, recém contratado e que não pode atuar na Copa do Brasil, ainda foi não foi definido pelo técnico Péricles Chamusca. Leilton e Dirceu são os jogadores que disputam a vaga, mas o meia ofensivo Chiquinho também tem boas chances de jogar já que o Vitória precisa atacar.