Vitória: tensão na hora de decidir O Vitória vive momentos de tensão dentro e fora de campo diante da ameaça de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. As duas goleadas sofridas nas rodadas anteriores (5 a 1 para o Coritiba e 4 a 1 para o São Paulo), a briga do atacante Edílson com o técnico Evaristo de Macedo e o atraso de salários contribuíram para piorar a situação. Por isso a direção do clube decidiu antecipar a viagem para Belo Horizonte, onde o time enfrenta o Cruzeiro neste domingo. Apesar da reconciliação entre Edílson e Evaristo, o atacante reclamou do excesso de responsabilidade que ele carrega no Vitória. "Todos os jogadores devem ser cobrados e não só eu", afirmou. Além disso, os meias Leandro Domingues e Magnum brigaram durante um dos treinos da semana. Fora esse clima, o time terá algumas mudanças. Por opção técnica, Evaristo tirou o lateral-direito Alex Santos para a entrada de Carlinhos. Além disso, promoverá o retorno do zagueiro Felipe Saad e do lateral-esquerdo Sandro. No meio, escalará três volantes: Xavier, Arivelton e Vinícius.