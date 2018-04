Vitória tenta manter embalo contra Avaí em confronto direto contra o rebaixamento

O Vitória espera manter o embalo observado desde a chegada do técnico Vagner Mancini no importante confronto deste sábado, às 19 horas, contra o Avaí, no estádio Barradão, em Salvador, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno.

Desde a chegada de Vagner Mancini, que assumiu o lugar de Alexandre Gallo, o Vitória ganhou da Ponte Preta e do Flamengo, além de empatar com o Cruzeiro. Chegou, assim, aos 19 pontos, apenas três distante da Chapecoense, que está fora da zona de rebaixamento. E o adversário deste sábado, com 18 pontos, é um concorrente direto na briga para fugir das últimas colocações.

O elenco do Vitória, assim, encara o duelo como decisivo às pretensões do time na competição. "Avaí é um jogo de seis pontos. Se quisermos melhorar, temos que começar ganhando. Temos que vencer e somar pontos aqui dentro", alertou o atacante David. "A torcida é o nosso 12.º jogador, nos apoia, e espero que eles (os torcedores) possam lotar isso aqui para nos ajudar. Vamos nos dedicar para somar o máximo de pontos".

Apesar do bom momento, a equipe precisa superar os importantes desfalques do zagueiro Wallace e do meia Yago, suspensos - Bruno Bispo e Patrick serão os substitutos. O lateral-esquerdo Geferson, com um trauma no tornozelo direito, também deve ser substituído por Juninho. A boa notícia fica pelo retorno do volante Uillian Correia, depois de cumprir suspensão.