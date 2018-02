Vitória tenta superar desânimo O Vitória promete lutar até o último minuto para derrotar o Flamengo nessa quarta-feira no Maracanã e ganhar a vaga para as finais da Copa do Brasil. Serão "11 guerreiros em campo " disse o treinador Agnaldo Liz, mas o desanimo dos jogadores é evidente após as duas derrotas seguidas no Estádio Barradão, 1 a 0 para o Flamengo pela Copa do Brasil e 2 a 1 para o Santos no Campeonato Brasileiro. Para completar o clima de intranqüilidade, fala-se na demissão do treinador caso a equipe seja eliminada da Copa do Brasil. Irritado com os boatos , Agnaldo Liz disse que caso seja demitido sairá "com a cabeça erguida". Outro bastante cobrado pela torcida é o volante Vampeta que admite estar fora de forma após uma longa ausência do time. Ele garante que as vaias e as críticas não o abatem, pois no Corinthians passou situação semelhante. "Basta ganhar do Flamengo tudo vira favorável novamente", disse. "Sofri cinco anos da minha vida: quando o time perdia até o porteiro do meu prédio me cobrava. Antes eu fugia para a Bahia agora não posso mais pois jogo aqui". O treinador só vai divulgar o time momentos antes do jogo, mas os retornos do lateral-esquerdo Paulo Rodrigues e o volante Vinícius que cumpriram suspensão são certos. Na frente de zaga Xavier que se recupera de uma contusão pode retornar, mas se isso ocorre Vampeta perderia a vaga o que parece improvável pois Agnaldo Liz quer a experiência do volante na decisão.