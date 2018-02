Vitória tenta superar fracasso na Copa O Vitória tenha recolher os cacos após a desclassificação da Copa do Brasil para o Flamengo, que sepultou o sonho do primeiro título nacional do rubro-negro baiano. A equipe se volta agora para o Campeonato Brasileiro e terá que superar a tristeza pelo fracasso na Copa do Brasil já nessa partida do Atlético-PR, neste sábado à tarde, em Curitiba. O técnico Agnaldo Liz tem dois desfalques para a partida, o zagueiro Nenê e o atacante Obina suspensos. Alex Silva deve entrar na zaga e Maestri no ataque, embora Leonardo também tenha chance para formar dupla com o atacante Edílson.