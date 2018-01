Vitória terá a estréia de Edinho O Vitória terá a estréia do seu novo técnico na partida deste domingo, contra o Atlético-PR, no estádio Barradão, em Salvador. Edinho chegou ao clube baiano no começo da semana e já fez algumas alterações no time titular. O goleiro Paulo Musse e o meia Vânder, que estavam afastados da equipe, retornam. Dudu Cearense reassume sua posição no meio-de-campo depois de ter defendido a seleção brasileira na Copa das Confederações. O grande desfalque do Vitória é o atacante Nádson, que está contundido e com poucas chances de recuperação até o momento da partida. Durante a semana, Edinho testou Alecsandro no ataque.