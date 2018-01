Vitória terá a volta de contundidos Depois de uma semana de treinos em Aracaju, aproveitando a folga no Campeonato Brasileiro, o Vitória está animado para enfrentar o Flamengo neste domingo, no estádio Barradão, em Salvador. Mesmo porque, o técnico Lori Sandri deve ter todos os jogadores à disposição. Assim, o zagueiro Nenê retorna após um período afastado por contusão. No ataque, o peruano Maestri será o companheiro de Zé Roberto. E na lateral-direita, outro jogador que estava contundido volta ao time: Maurício. A equipe do Vitória deve jogar com Juninho; Nenê, Marcelo Heleno e Marcos; Maurício, Ramalho, Alessandro Azevedo, Dudu Cearense e Almir; Zé Roberto e Maestri.