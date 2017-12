Vitória terá Leonardo contra o Corinthians O técnico do Vitória, Agnaldo Liz, confirmou Leonardo no ataque do time em substituição ao centroavante Obina, que cumprirá suspensão automática contra o Corinthians. A outra opção do treinador, o peruano Maestri, "El Tanque" que entrou no final da partida contra o Flamengo e ainda conseguiu marcar um belo gol, fica no banco pois ainda não recuperou sua boa forma. Ele passou oito meses em recuperação devido a uma grave contusão no ano passado. Como voltou com o pé direito, "El Tanque" foi agradecer hoje a Senhor do Bonfim, o santo mais popular entre os baianos, e saiu da igreja com uma fitinha vermelha no pulso. Com a "moral" de vice-líder do Campeonato Brasileiro e ostentando o ataque mais positivo do torneio (16 gols) o Vitória não fala em favoritismo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Agnaldo Liz pondera que a Copa do Brasil tem características próprias e se joga muito em função do regulamento. "Será uma partida muito difícil no Pacaembu", admitiu o técnico confiando, contudo, no seu conjunto. Ele lembrou que o torneio é a forma mais rápida para o time disputar a Libertadores da América. Os jogadores do Vitória treinaram hoje à tarde e na manhã desta quarta-feira concluem os preparativos para a partida da quinta-feira.