Vitória terá volta de Paulo Rodrigues A novidade do Vitória para a partida deste sábado, diante do Fluminense, no estádio Barradão, em Salvador, será o retorno do lateral-esquerdo Paulo Rodrigues, que reaparece depois de uma ausência de seis meses devido a uma grave contusão nos ligamentos do joelho esquerdo. Outro destaque é o volante Dudu Cearense, convocado na terça-feira pelo técnico Parreira para a seleção brasileira. Mas o torcedor que for ao Barradão terá uma surpresa nada agradável. As diretorias do Vitória e do Bahia, os dois clubes baianos na primeira divisão nacional, decidiram aumentar em 100% o preço dos ingressos. Assim, o valor de uma entrada para a arquibancada passa a ser R$ 20,00. O Vitória busca neste sábado a recuperação no Campeonato Brasileiro, depois de ter sido goleado por 4 a 0 pelo Corinthians na rodada passada. Apesar do retorno de Paulo Rodrigues, o técnico Joel Santana não poderá contar com o volante Xavier, que também estava retornando ao time, mas voltou a sentir a contusão e foi vetado pelos médicos.