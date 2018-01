Vitória traz novo ânimo ao São Caetano O verdadeiro São Caetano, destaque do futebol brasileiro nos últimos dois anos, está de volta e com mais força. Esta é a garantia do técnico Jair Picerni, empolgado com a vitória sobre o Vasco da Gama, por 3 a 0, que derrubou a última campanha invicta dentro do Torneio Rio-São Paulo. O técnico até reconhece que o time não manteve a regularidade no início da temporada, mas se justifica com as inúmeras mudanças ocorridas no elenco. "O forte do São Caetano sempre foi e será o conjunto. Então é só questão de dar um tempo para a gente acertar as peças em campo", explica Picerni, que perdeu vários titulares da temporada passada como o lateral-direito Mancini, o meia Esquerdinha e o atacante Magrão. Mas a grande atuação diante do Vasco da Gama seria mesmo a prova de que o time já está, de novo, entrosado com o esquema do técnico. No total, são três mudanças principais: o lateral Russo, ex-Santos, o volante Marcos Senna e o atacante Brandão, ex-Londrina e com apenas 20 anos, que ganhou a disputa da camisa titular com Somália, ex-América-MG. Brandão já marcou quatro gols em quatro jogos se tornando o novo ídolo da torcida. "Estou ganhando confiança", afirma o artilheiro, lembrando de agradecer o apoio incondicional do técnico. Picerni, porém, vê méritos no novo titular: "O menino se adaptou rápido e demonstra em campo muita calma. Até parece que trabalha conosco há muitos meses". A vitória sobre o Vasco foi importante para tirar o São Caetano da última posição entre os paulistas no Rio-São Paulo. Mas sua situação ainda não é tão favorável. Tem 10 pontos, ao lado da Portuguesa, um ponto a mais que o Etti Jundiaí. A comissão técnica traça planos para imprimir uma reação dentro da competição, mantendo o mesmo ritmo diante da Ponte Preta, domingo, em Campinas. O time só volta a atuar pela Copa Libertadores no dia 5 quando enfrenta o Cerro Porteño, no estádio "Defensores Del Chaco", no Paraguai, pelo Grupo 1.