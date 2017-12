Vitória traz paz aos corintianos O técnico Wanderley Luxemburgo acredita que a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela Copa Mercosul, foi a comprovação de que a reformulação no elenco está dando certo. "Estamos com uma equipe em formação, fazendo experiências aqui e ali, mas as coisas estão acontecendo e os jogadores estão dando respostas positivas", elogiou o treinador, nos vestiários do estádio em Ipatinga. "Estamos antecipando etapas, porque o certo seria termos um pouquinho mais de paciência com esses garotos, escalando uma equipe mesclada com mais atletas experientes, mas a coisa está caminhando bem", avaliou Luxemburgo. "Foram três pontos muito importantes na Mercosul e agora é hora de pensar no Brasileiro e procurar repetir a boa atuação de hoje contra o Bahia, no fim de semana", afirmou o lateral Edson, que substituiu o suspenso Kléber na partida contra o Cruzeiro. "Vínhamos de duas derrotas e um empate no campeonato nacional, mas acho que contra o Cruzeiro tivemos a garra que ficamos devendo nos jogos anteriores", disse o zagueiro Marcelo. A delegação do Corinthians fica hospedada em Ipatinga até a manhã desta quinta-feira, quando deve retornar a São Paulo. O próximo jogo será domingo, contra o Bahia, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.