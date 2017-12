Vitória traz tranqüilidade ao Corinthians A vitória sobre o Goiás abriu uma perspectiva de sobrevivência para vários jogadores do Corinthians. O bom desempenho do time neste domingo vai entrar no processo de avaliação que a Comissão Técnica já começou a fazer para montar o grupo para 2004. Em sua preleção, o técnico Juninho deixou claro que era fundamental para o grupo iniciar uma reação imediatamente. O treinador disse que mexeu mais com o homem do que com o jogador. "Dei um sinal no sentido de dar aos jogadores uma motivação especial. Falei a eles que era fundamental terminar bem o ano. Falei mais para o homem do que para o atleta. Acho que chegou o momento de o homem começar a direcionar o trabalho do profissional." Juninho, no entanto, disse que é fundamental que o time confirme esse bom desempenho nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro. "Saio daqui feliz, mas sabendo que na terça-feira, quando voltarmos a treinar, teremos muita coisa para resolver", acrescentou o técnico. A vitória vai ajudar também porque as cobranças devem diminuir. Juninho citou o caso do lateral-esquerdo Moreno, que entrou muito bem na equipe. "Trabalhar com garoto é bom quando você vence. Sem as vitórias, as cobranças atrapalham bastante e nem sempre o garoto sabe como conviver com elas. Veja o Moreno: entrou no segundo tempo contra o Coritiba, ganhou moral e fez um grande jogo hoje. Só espero engatar uma boa seqüência de vitórias." Ao contrário das outras cinco partidas sob o seu comando, desta vez Juninho elogiou todos os setores da equipe. "Enfim, conseguimos um certo equilíbrio. A defesa, o meio-de-campo e o ataque jogaram bem. Houve uma ou outra falha, claro, mas nada de grave." Os próprios jogadores sentiram que o time melhorou. De sua parte, o meia Jamelli elogiou a presença de Renato na equipe, que acabou ficando com o lugar que deveria ser de André Luiz. "Com o Renato em campo, o ataque não ficou isolado. Ficou bem mais fácil", analisou o treinador.