Vitória usa atuação contra Palmeiras como referência

Depois de vencer o líder Palmeiras no último domingo, o Vitória tem outro grande desafio neste sábado. Dessa vez, o adversário do time baiano será o Inter, que ocupa a segunda colocação do Brasileirão. O jogo será disputado a partir das 18h30, no Estádio Barradão, em Salvador, na abertura da 25ª rodada do campeonato.

O técnico Vágner Mancini faz mistério, mas os treinos realizados durante a semana dão indícios de que a escalação do Vitória neste sábado será a mesma utilizada diante do Palmeiras. Mesmo porque, o time baiano jogou bem quando enfrentou o líder do campeonato, chegando aos 33 pontos, na 12ª colocação.

A única dúvida está no meio-de-campo, entre o volante Magal, que volta de suspensão automática, e o meia Ramon Menezes, que foi bastante elogiado após a última partida. "O Inter é um time bastante ofensivo, com meio-de-campo rápido, que toca bem a bola, que assim como nós precisa do resultado", avaliou Vágner Mancini.

"Com a possível escalação do meia Andrezinho, no lugar de Magrão, eles podem atacar ainda mais, o que nos faz analisar as alternativas", disse Vágner Mancini, ao analisar o Inter. "O que espero do Vitória é a mesma pegada e determinação tática que tivemos contra o Palmeiras", completou o treinador, mostrando otimismo com o time.