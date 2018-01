Vitória vai desfalcado para Caxias O frio da serra gaúcha incomoda os baianos, acostumados ao calor, mas os desfalques do time do Vitória representam problemas bem mais graves para o técnico Joel Santana definir a escalação para a partida deste domingo, contra o Juventude, de Caxias do Sul. Os zagueiros Marcelo Heleno e Aderaldo, além do atacante Zé Roberto, suspensos, estão de fora. O Vitória está ameaçado de continuar sem o meia Xavier e perder o lateral Almir, por contusão. Os médicos do Vitória liberaram Xavier para jogar, mas o tornozelo recém-recuperado pode enfrentar um campo pesado, além das sempre duras divididas com os adversários do Juventude. Já o lateral Almir voltou a sentir dores nas costas e não se sabe como ele vai reagir caso o excesso de frio agrave o problema. Sem Marcelo Heleno e Aderaldo, Joel Santana mandou vir de Salvador mais uma opção de reserva para a zaga, Felipe Saad. A dupla de zaga será formada por Anselmo, que entra no time, e Adailton. O técnico Joel Santana só vai divulgar o time do Vitória 20 minutos antes do começo da partida. A equipe deve jogar com Paulo Musse, Ramalho, Anselmo, Adaílton e Almir; Xavier, Dudu Cearense, Vander e Allan Delon; Alecsandro e Nadson.