Vitória vai sentir falta de seu artilheiro Principal jogador do atual elenco do Vitória, o atacante Nádson que marcou 10 dos 18 gols da equipe baiana no Campeonato Brasileiro, vai fazer muita falta ao time por ter sido convocado para a Seleção Brasileira Sub-23. "Isso nos prejudica muito por um lado", disse o presidente do clube Paulo Carneiro, admitindo, contudo, que traz orgulho à torcida e valorização do atleta ao clube, uma convocação. Carneiro acha, contudo, que a Confederação Brasileira de Futebol deveria ser mais criteriosa e organizada nas convocações e discutir com os clubes algum tipo de compensação que não penalizasse tanto aos times perder jogadores importantes numa competição como o Campeonato Brasileiro. ?O problema é que os próprios dirigentes dos clubes gostam das convocações imaginando vender o jogador no futuro e isso acaba tornando-os submissos e coniventes a esse atual sistema em que a CBF consegue armar seleções fortes de várias categorias, deixando os clubes fracos", disse. O técnico do Vitória, Edinho Nazareth, contratado há duas semanas não parece muito preocupado em perder seu artilheiro para os próximos jogos. "Não é bom uma perda, mas vamos ganhar um jogador mais motivado quando voltar: uma convocação é bom para ele e ótimo para o clube".