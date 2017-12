Vitória vê Juventude com cautela O Vitória está encarando com muita cautela a partida deste domingo diante do Juventude. O time baiano precisa dos três pontos na luta contra o rebaixamento, mas sabe do potencial da equipe gaúcha que foi a que mais venceu fora de casa. Os problemas do técnico Evaristo de Macedo para escalar a equipe estão novamente na defesa, pois o zagueiro Alex Silva cumprirá suspensão e os três outros defensores, Marcelo Heleno, Felipe Saad e Cametá queixam-se de dores musculares. A zaga titular deve ser Marcelo Heleno e Felipe Saad. É nesse sentido que o departamento médico do Vitória está trabalhando com intensidade para recuperar os dois jogadores. O atacante Alan Delon, outro que sente dores na panturrilha direita, também deve reunir condições de jogo.