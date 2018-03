Vitória vence Bahia por 1 a 0 O Vitória recuperou-se de duas derrotas consecutivas vencendo o Bahia neste domingo na Fonte Nova por 1 a 0, em partida válida pela segunda etapa do Campeonato Baiano. Com o resultado, o clima na Toca do Leão, concentração do Vitória, que estava tenso pelas fracas atuações da equipe na Copa do Brasil e Campeonato do Nordeste, deve melhorar. Com um time mais arrumado, que recentemente sagrou-se campeão do Campeonato do Nordeste, o Bahia não repetiu suas boas atuações e foi envolvido pelo Vitória cujo retrospecto não é dos melhores (foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo e perdeu na sexta-feira para o Colo-Colo, no Campeonato Baiano). A grande chance do Vitória no primeiro tempo foi desperdiçada pelo meia Chiquinho, que cobrou mal um pênalti aos 15 minutos, permitindo defesa de Émerson. O intervalo não modificou o panorama da partida no segundo tempo, pois o Vitória continuava dominando. Chiquinho botou uma bola na trave aos 10 e finalmente aos 20, o Vitória fez 1 a 0. O lateral-esquerdo Leandro numa jogada individual foi até a linha de fundo e sem ângulo chutou forte. A bola bateu em Émerson e morreu nas redes. O centroavante Flávio do Vitória ainda acertaria outra bola na trave aos 22 minutos mas o placar ficou mesmo no 1 a 0.