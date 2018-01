Vitória vence e enfrentará São Paulo O Vitória se classificou para enfrentar o São Paulo nas oitavas-de-final da Copa do Brasil ao vencer o Rio Branco do Acre por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite. Os gols foram marcados por Alan Delon, Flávio e Marcelinho. Na primeira partida, no Acre, as duas equipes haviam empatado sem gols.