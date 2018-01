Vitória vence e sobe para a 6.ª posição O Vitória bateu o Criciúma por 3 a 1 nesta terça-feira à noite e voltou para a zona de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O time baiano está em sexto, com 23 pontos, sendo que agora tem o artilheiro da Segunda Divisão. Autor de um dos gols, Alecsandro se junta a Wellington Amorim, do Marília, na liderança, com 10 gols. Os outros gols da partida foram marcados por Magnum e Carlos Magno, com Athos anotando para o time catarinense. A quarta derrota seguida deixa o Criciúma em situação ainda mais desesperadora, com apenas 13 pontos, em penúltimo lugar na classificação.