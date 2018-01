Vitória vence Flu com 2 gols de Nádson Na estréia do ingresso mais caro do Brasil, dois gols do artilheiro Nádson garantiram três pontos ao Vitória, neste sábado, na vitória, por 2 a 1, sobre o Fluminense, no Estádio Manoel Barradas. O torcedor do Vitória pagou R$ 20 pela arquibancada, um aumento de 100%. O Vitória completou a marca de 19 jogos levando gol. Quem pagou caro para ver o meia Dudu Cearense, convocado para a seleção brasileira, acabou aplaudindo o atacante Nádson. Aos 13 minutos, Nádson fez o primeiro, em uma jogada do lateral Maurício, que tirou do goleiro Kleber e deixou o atacante do Vitória em condição de marcar. O Fluminense não conseguia chegar ao ataque porque Carlos Alberto prendia demais a bola. Em uma destas jogadas improdutivas do meia tricolor, surgiu o contra-ataque que resultou no segundo gol de Nádson. Aos 18 minutos, o artilheiro do Vitória concluiu fora do alcance do goleiro Kleber e foi comemorar com os pouco mais de mil torcedores pagantes que conseguiram dinheiro para entrar no Barradão. Além de fazer gols, Nádson serviu os companheiros na área. Foi o caso de Alessandro, que bateu para fora depois de receber uma assistência. Em outro lance de perigo, Zé Roberto invadiu e chutou, mas Kleber foi no cantinho e espalmou. Um dos raros ataques do Fluminense no primeiro tempo terminou com um chute para fora de Carlos Alberto. No segundo tempo, o time carioca voltou com duas modificações. Não adiantou. O Vitória esteve perto de marcar o terceiro gol, enquanto o Fluminense ficou devendo na criatividade do ataque. Sorato diminuiu, mas já era tarde. Ficha Técnica: Vitória: Paulo Musse; Maurício, Marcelo Heleno, Adailton e Paulo Rodrigues; Dionísio (Vinicius), Alessandro, Dudu Cearense e Allann Delon (Robson Luis); Zé Roberto (Leandro Domingues) e Nádson. Técnico: Joel Santana. Fluminense: Kléber; Jonathan, Zé Carlos, Rodolfo e Jadilson; Marcão (Josafá), Marciel, Zada (Ademilson) e Carlos Alberto; Sorato e Alex Oliveira (Sidnei). Técnico: Renato Gaúcho. Gols: Nádson aos 13 e aos 18 minutos do primeiro tempo. Sorato aos 45 minutos do segundo tempo. Árbitro: Leonardo Gaciba (RS). Cartão amarelo: Jonathan, Dudu Cearense, Rodolfo, Marciel, Paulo Rodrigues, Jadilson e Adailton. Cartão vermelho: Ademilson. Renda: R$ 17.435,00. Público: 1.202 pagantes. Local: Estádio Manoel Barradas, Barradão. Classificação