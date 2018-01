Vitória vence time misto do Bahia O Vitória escapou de um vexame histórico, neste domingo, ao vencer o time misto do Bahia por 3 a 2, de virada, no último minuto, no estádio Manoel Barradas, pelo Campeonato Baiano. O atual campeão baiano chegou aos 13 pontos, enquanto o rival ficou nos nove e complicou seus planos de classificação. A direção do Bahia resolveu mandar o time a campo com reservas e juniores, como represália ao fato de o Vitória ter atuado com time B no Ba-Vi anterior. O desafio lançado pelos cartolas rubro-negros foi aceito e poderia ter resultado em uma façanha, pois o Bahia chegou a colocar 2 a 0 de vantagem no placar. Danilo, aos 14, e Luís Alberto, aos 17, marcaram para o misto tricolor. Ao Vitória, não restava outra alternativa senão partir para o ataque. Nadson, aos 30 minutos, diminuiu. Os meninos do Bahia ainda ousaram ampliar, em contra-ataques perigosos, mas aos 39, o mesmo Nadson aproveitou um cruzamento e empatou o placar. No último minuto, o jogador, que havia entrado no lugar do meia Vander, marcou o terceiro e garantiu a suada vitória por 3 a 2. Ficha Técnica Vitória - Paulo Musse; Moura, Adailton, Marcelo Heleno e Almir; Aderaldo (Samir), Xavier (Leandro Domingues), Dudu Cearense e Vander (Nadson); Zé Roberto e Alecsandro. Técnico - Joel Santana Bahia - Éderson, Adeildo, Acioly, Luis Fernando e Bruno; Marcelo Silva, Ramos, Luís Alberto e Danilo (Neto); Marcelo Nicácio e Nilson (Cláudio). Técnico - Gil Sergipano Gols - Danilo 14, Luis Alberto 17, Nadson, 30, 39 e 45 do 2º. Árbitro - Paulo César Oliveira Cartão amarelo - Adeildo, Zé Roberto, Nilson, Aderaldo, Moura, Marcelo Heleno e Luís Fernando Renda - R$ 55.320,00 Público - 5.992 pagantes