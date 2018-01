Vitória vira sobre o Vasco e sobe O Vitória venceu o Vasco por 2 a 1, de virada, num jogo empolgante realizado neste domingo à tarde no Estádio Manoel Barradas. Com o resultado, a equipe baiana soma 7 pontos e foi para a ponta da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Vasco acumulou sua segunda derrota e está com 3 pontos no torneio. Com um meio de campo envolvente nos primeiros minutos de jogo, o Vasco dominou o Vitória e poderia ter aberto o placar aos 8 minutos, quando Marcelinho Carioca avançou pela direita e lançou Souza na área. Ele só não marcou porque Adailton desviou a bola na pequena área. Ao 13, coube a Marcelinho fazer 1 a 0 cobrando falta de longa distância no lado esquerdo da área. Marcelinho contou com a falha do goleiro Paulo Musse. Com o gol, o Vitória ficou perdido em campo, sem que seus jogadores de meio conseguissem armar os ataques, até que numa falta cobrada por Aderaldo, na altura da quina direita da grande área vascaína, a equipe baiana empatou aos 17 minutos. Adaílton completou o cruzamento de cabeça, enquanto a zaga do Vasco só olhou. A partir de então, houve uma mudança no ritmo da partida, pois os jogadores do Vitória aumentaram a velocidade das jogadas enquanto Marcelinho, que armava os ataques vascaínos, sumiu da partida. Na tentativa de conter os atacantes do Vitória a defesa do Vasco cometeu várias faltas. Resultado: quatro jogadores receberam cartão amarelo no primeiro tempo. Antonio Lopes fez uma substituição arriscada para o segundo tempo, Marques no lugar do lateral Monteiro. O atacante, que voltava depois de uma contusão, passou a receber lançamentos de Marcelinho pela esquerda e chegou a ficar três vezes em condições de marcar, mas, sem ritmo de jogo, não conseguia acertar a direção do chute. O Vitória continuava a atacar, conduzido principalmente por Zé Roberto. Aos 36 ele trocou passes com Nadson e Samir que, da entrada da área, driblou um zagueiro e tocou com inteligência, fraco e rasteiro, no canto esquerdo do goleiro Fábio: Vitória 2 a 1. O Vasco quase empatou aos 47, quando Marcelinho cobrou escanteio e Wellington Paulo acertou a bola na trave numa cabeçada. Ficha técnica Vitória: Paulo Musse, Ramalho, Marcelo Heleno, Aderaldo e Almir; Adailton, Dudu Cearense, Vander (Samir) e Zé Roberto; Alecsandro (Alessandro Azevedo) Domingues) e Nadson (Leandro Domingues). Técnico: Joel Santana. Vasco - Fábio, Russo, Alex (Uesclei) Wellington Paulo e Monteiro (Marques); Henrique (Correia), Bruno Lazaroni, Leo Lima e Marcelinho; Cadu e Souza. Técnico: Antonio Lopes. Gols: Marcelinho Carioca aos 13, Adailton aos 17 do primeiro tempo. Samir aos 36 do segundo tempo. Juiz: Wilson Luís Ceneme (SP) Cartões amarelos: Henrique, Marcelinho, Russo, Alex, Uesclei, Samir, Zé Roberto, Aderaldo, Marcelo Heleno, Paulo Musse e Nadson. Público: Não divulgado Renda: Não divulgada Local: Salvador