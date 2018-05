Vitória visita o Coritiba para se manter afastado da zona do rebaixamento

O Vitória visita o Coritiba nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, com o objetivo de se manter afastado da zona de rebaixamento. No duelo válido pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o time rubro-negro baiano precisa dos três pontos para seguir distante do Internacional, o 17.º, que neste domingo bateu o Cruzeiro. Ambos têm 42 pontos, mas o Vitória leva a melhor no saldo de gols (-2 a -6).

Para a partida, o técnico Argel Fucks não poderá contar com o lateral-esquerdo Diego Renan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele será substituído por Euller. Além disso, o treinador tem uma dúvida na lateral direita. Diogo Mateus ficou fora dos trabalhos durante a semana por conta de uma virose. Se ele não tiver condições de jogo, dará lugar a Norberto.

O restante da equipe deve ser a mesma que goleou o Figueirense por 4 a 0 na rodada passada. A tendência é que o treinador mantenha o trio ofensivo com Marinho, Kieza e Zé Eduardo, já que os três balançaram as redes no duelo contra o time catarinense - Willian Farias, também confirmado, fez o outro gol.