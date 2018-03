Vitória volta a vencer após quatro jogos O Vitória interrompeu neste domingo uma série de quatro derrotas, ao vencer, por 2 a 1, o Fortaleza no Estádio Barradão, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. A torcida comemorou o resultado porque exorcizou ´a praga de porco´: desde a goleada por 7 a 2 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil, o time não conseguia vencer. Dudu Cearense e Robson Luís marcaram para o Vitória e Alisson fez para o Fortaleza. O Vitória começou disposto a afastar a má fase. Em uma troca de passes rápidos entre Nadson, Allann Delon e Dudu Cearense, a defesa do Fortaleza foi envolvida. Aos 4 minutos, coube a Dudu Cearense abrir o placar, tocando no canto direito, na saída de Jefferson. Com a vantagem, o Vitória resolveu cadenciar o jogo, mas exagerou na dose e o meio-de-campo ficou lento demais, sem criatividade. Para complicar, Allann Delon passou a errar todos os passes e armar os contra-ataques do Fortaleza. O time visitante se animou e começou a frequentar a área do Vitória. Paulo Musse, que vem sendo criticado, salvou o time, ao espalmar um chute forte de Fabrício. Mas aos 39 minutos, não teve jeito: o zagueiro Aderaldo errou na saída de bola, o Fortaleza veio com velocidade e Alisson tocou para o gol. Aderaldo voltou a errar e por pouco o Fortaleza não virou o placar no primeiro tempo. O empate revoltou a torcida e irritou parte dos jogadores, como o meia Zé Roberto, que foi para o vestiário criticando o desempenho do time. O técnico Joel Santana, ameaçado de demissão, tentou acalmar os jogadores e colocou Robson Luis no lugar de Allann Delon. O jogador marcou o gol da vitória, aos 27 minutos, e deu tranquilidade ao time para voltar a dominar a partida e garantir os três pontos em casa. Ficha Técnica: Vitória: Paulo Musse; Maurício (Leandro Domingues), Marcelo Heleno, Aderaldo e Almir; Ramalho, Dudu Cearense, Vânder e Allann Delon (Robson Luís); Zé Roberto e Nadson. Técnico: Joel Santana. Fortaleza: Jéferson; Carlinhos, Giovanini, Ronaldo Angelim e Chiquinho; Wendel, Dude (Calmon), Alisson (Escudero) e Marcos Paulo; Fabrício (Clodoaldo) e Macedo. Técnico: Ferdinando Teixeira. Gols: Dudu Cearense 4 e Alisson 39 do primeiro tempo; Robson Luis aos 27 minutos do segundo tempo. Árbitro: Fernando Assunção (AL). Cartão amarelo: Ronaldo, Angelim, Chiquinho e Marcelo Heleno. Cartão vermelho: Zé Roberto e Wendel. Local: Salvador. classificação