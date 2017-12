Vitórias apertadas no Paulista da B1 Dois jogos na tarde deste domingo fecharam a terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão. Os dois jogos foram equilibrados e terminaram com vantagem mínima. Em Suzano, o Ecus bateu o Linense, por 1 a 0, com um gol aos 35 minutos do segundo tempo, de Cléber. A vitória deixou o time de Suzano na quarta colocação, mas com o mesmo número de pontos (6) que os outros três à sua frente. O Linense tem três pontos e ocupa a sexta colocação. No outro jogo, o Batatais recebeu o Capivariano e foi surpreendido em sua casa. O gol marcado por Douglas a três minutos do final. O Capivariano ocupa agora a terceira colocação no grupo, com seis pontos, enquanto o Batatais é penúltimo, com três pontos. Confira os resultados desta rodada: Tupã 3 x 0 Velo Clube, Mauaense 3 x 0 Primavera, Ecus 1 x 0 Linense e Batatais 0 x 1 Capivariano. Classificação: 1)Tupã, Mauaense, Ecus e Capivariano; 5) Primavera 4; 6)Linense e Batatais 3; 8) Velo Clube 1.