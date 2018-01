Vitórias dos líderes no Paulista A2 Em uma rodada de muitos gols, os líderes não mudaram no Campeonato Paulista da Série A2, que teve neste domingo completada a 13ª rodada. No Grupo 1, o Bandeirante venceu fora de casa o Sertãozinho, por 3 a 2, e soma agora 26 pontos, quatro a mais que o Araçatuba, que empatou sem gols com o Comercial. No sábado, pelo Grupo 2, o São Bento goleou a Matonense, por 7 a 0, chegando aos 35 pontos. Pelo Grupo 1, em um jogo eletrizante, o Botafogo bateu o Rio Preto por 4 a 3, em Ribeirão Preto, melhorando sua campanha e, aos poucos, fugindo do rebaixamento. No clássico regional, o Mirassol venceu o Olímpia por 3 a 0. A lanterna Francana conseguiu vencer o quarto colocado, o Taquaritinga, por 2 a 1, mas ainda continua ameaçada pelo descenso. No Grupo 2, o São Bento segue mais líder do que nunca. O time massacrou a Matonense, por 7 a 0, sábado à noite, em Sorocaba. Na vice-liderança, vem o Juventus que bateu o Guaratinguetá, por 2 a 1, neste domingo à noite. O Bragantino assumiu o terceiro lugar ao vencer, o Flamengo, por 3 a 2, em Guarulhos. Nesta fase a briga é para terminar entre os quatro primeiros colocados de cada grupo que continuarão brigando pelo título. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A3. Confira os resultados da 13ª rodada: Nacional 0 x 2 Taubaté, São Bento 7 x 0 Matonense, Noroeste 0 x 0 Oeste, Mirassol 3 x 0 Olímpia, Francana 2 x 1 Taquaritinga, Sertãozinho 2 x 3 Bandeirante, Botafogo 4 x 3 Rio Preto, Flamengo 2 x 3 Bragantino, Araçatu ba 0 x 0 Comercial e Guaratinguetá 1 x 2 Juventus. Classificação: Grupo 1 - 1) Bandeirante 26 pontos; 2) Araçatuba 22; 3) Comercial e Taquaritinga 21; 5) Mirassol 19; 6) Olímpia 17; 7) Botafogo 15; 8) Sertãozinho 14; 9) Rio Preto 11; 10) Francana 9. Grupo 2 - 1) São Bento 35 pontos; 2) Juventus 27; 3) Br agantino 24; 4) Taubaté e Noroeste 20; 6) Nacional 19; 7) Oeste 13; 8) Guaratinguetá 12; 9) Flamengo 9; 10) Matonense -3.