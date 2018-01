Vitórias fora animam Ponte em casa Animada com as duas vitórias seguidas fora de casa - 1 a 0 na Inter de Limeira no Paulista e 2 a 0 no Gama pela Copa do Brasil - a Ponte Preta agora se prepara para enfrentar a Portuguesa, domingo, no estádio Moisés Lucarelli. A missão é manter a invencibilidade de sete jogos em casa, onde o time conquistou a maior parte dos 25 pontos que o colocaram na liderança do Campeonato Paulista. A única dúvida para a partida é o volante Fabinho, que está se recuperando de uma torção no tornozelo, sofrida no jogo contra o Gama. O lateral-esquerdo Elivélton também deve voltar ao elenco titular, já que estava suspenso apenas na Copa do Brasil. A expectativa é de um grande público neste jogo. Os ingressos já estão sendo vendidos nas bilheterias do estádio, com preços entre R$ 1,00 e R$ 5,00. A Ponte Preta ainda terá pela frente nesta reta final da fase de classificação o União Barbarense e o Rio Branco de Americana.