Vitórias transformam clima no Flamengo As duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro deram novo ânimo aos jogadores do Flamengo. Os triunfos sobre o Vasco, no domingo, e o Cruzeiro, na quarta-feira, deixaram o time no oitava posição da tabela de classificação, com 20 pontos. O técnico rubro-negro é um dos mais motivados. "Estamos de volta na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e, o melhor, ainda seguramos o líder (Cruzeiro), ao vencê-lo", festejou Nelsinho Baptista. "Essas vitórias foram fundamentais para reconquistarmos nossa confiança." Para o confronto contra o Paysandu, Nelsinho Baptista informou que vai manter a mesma equipe da vitória sobre o Cruzeiro. O volante Fabiano Eller será a única mudança, já que vai cumprir suspensão automática. André Gomes é o mais cotado para substituí-lo.