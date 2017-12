Viúva de Serginho decide sobre processo Segundo Maria das Graças, uma das irmãs de Serginho, caberá a Helaine, viúva do jogador, tomar a decisão de processar ou não o São Caetano na Justiça comum. "Minha família ainda não se conforma com o que aconteceu, pois ninguém daqui sabia que ele tinha problemas cardíacos. Mas acho que é ela quem tem de decidir se vai brigar na Justiça", disse Maria das Graças. A irmã do jogador não tem a mínima idéia da ajuda que os pais, Virgílio e Ana, recebiam do atleta. "Aqui cada um tocava sua vida, nenhum dos irmãos recebia nada do Serginho. Pelo que eu sei, ele pagava um plano de saúde para o papai e a mamãe, além de ajudar na compra de alguns medicamentos. Mas a gente nem sabe se meus pais vão receber alguma coisa do clube. A gente não tem idéia da vida que o Serginho levava, nem do que ele comprava." A família ainda não conseguiu se reunir para conversar e tomar as decisões sobre qual rumo seguir. "A casa está muito cheia esses dias. Tem muitos amigos, muitos vizinhos revoltados com o que aconteceu. Por isso que ninguém conseguiu fazer uma reunião familiar para conversarmos sobre o que vamos fazer daqui em diante. Também estamos esperando a Helaine ligar para contar o que ela decidiu. Pelo menos o pessoal do São Caetano disse que foi ela quem decidiu que iam enterrar o Serginho na terra dela (Coronel Fabriciano, a sete horas de viagem de Vitória, onde a família do jogador mora)."