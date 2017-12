Viúva de Serginho quer prova do Incor A viúva do jogador Serginho, Helaine Cristina de Castro Cunha, quer que o Incor mostre a prova de que o atleta e o médico do São Caetano, Paulo Forte, sabiam do risco de morte que o zagueiro corria caso continuasse jogando. Helaine pedirá nesta segunda-feira exames e laudos do jogador feitos no Incor que diagnosticaram o problema. Segundo o irmão de Helaine e procurador do zagueiro, Luzio de Castro Nunes Filho, a família só vai aceitar a versão do Incor vendo algum documento assinado por Serginho. ?Se não tiver isso, vamos processar o Incor por danos morais e financeiros?, disse.