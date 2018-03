Viveros se recupera e reforça o Flu Mesmo que tenha a intenção de escalar a equipe titular - o Fluminense já está desclassificado do Campeonato Carioca -, o técnico Valdir Espinosa não poderá contar com o zagueiro César e o volante Roberto Brum, ambos contundidos, no clássico com o Flamengo, no domingo. Outro desfalque confirmado é o volante Fabinho, suspenso. Em compensação, Viveros retorna à equipe, recuperado de contusão.