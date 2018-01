Vivo anuncia parceria com a CBF A Vivo anuncia nesta quarta-feira acordo de patrocínio com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A operadora passará a ter a marca no uniforme de treino da seleção brasileira. E usará a top model Gisele Bündchen como garota-propaganda. Francisco Padinha, presidente da Vivo, e Ricardo Teixeira, presidente da CBF, realizam entrevista coletiva nesta quarta-feira, em São Paulo, para revelar os detalhes do acordo. E Gisele Bündchen, que tem contrato com a operadora, deve aparecer no evento para mostrar o uniforme de treino da seleção com o novo patrocinador.