Você concorda com anulação dos jogos ? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anulou os 11 jogos apitados pelo árbitro Edílson Pereira de Carvalho - que integrava um esquema de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. Você concorda com a decisão do tribunal? Participe da enquete promovida pela Agência Estado: Clique aqui e dê sua opinião!