Voeller apresenta demissão na Roma O alemão Rudi Voeller não suportou a pressão e apresentou neste sábado sua demissão do cargo de técnico da Roma, após a derrota por 3 a 1 para o Bologna, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Italiano. O diretor de futebol do clube, Franco Baldini, tentou demover o treinador da idéia de deixar a equipe, mas Voeller não quis conversa. O time ocupa a 14ª posição na classificação com quatro pontos.