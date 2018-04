Voeller é o novo técnico da Roma Rudi Voeller marcou época na Roma, entre 1987 e 1992, como um de seus mais eficientes goleadores. Agora, mais de uma década depois de ter saído da Itália, o alemão retorna ao clube, mas como treinador. O acerto foi fechado nesta terça-feira e ele começa a trabalhar imediatamente. "Não há tempo a perder", admitiu o técnico que comandou a seleção da Alemanha na Euro-2004. "Aceitei a oferta porque a Roma sempre esteve em meu coração." Voeller foi chamado para substituir Cesare Prandelli, que ficou pouco mais de dois meses no cargo e surpreendeu ao pedir demissão, na semana passada, ao alegar que precisaria ficar mais tempo em casa para cuidar da mulher, que sofre de câncer. Prestígio - Carlo Ancelotti, ligado à Roma campeã italiana em 1983 (jogava no meio-campo com Falcão), continua em alta no Milan. O treinador campeão de 2003-04 teve prorrogado seu contrato com o clube milanês até 2007. O anúncio do acordo foi feito nesta terça-feira por Adriano Galliani, vice-presidente do Milan. "Ancelotti faz parte da família rubro-negra e o queremos aqui", elogiou.