Voeller impõe linha dura na Alemanha A seleção da Alemanha desembarcou nesta quarta-feira em Portugal disposta a preservar sua privacidade. Para que os jogadores não sejam incomodados, o técnico Rudi Voeller anunciou que o hotel em que o grupo ficará concentrado, na região do Algarve, será zona proibida. Jornalistas, empresários e torcedores não terão acesso livre, ao contrário do que ocorreu em outras ocasiões. O treinador justificou a medida, ainda antes do embarque em Frankfurt, como necessária para não distrair a atenção dos atletas. "Não podemos evitar que certos temas sejam discutidos publicamente", reconheceu Voeller, ao referir-se a especulações em torno de trocas de times. "Mas os jogadores precisam estar fora disso." A preocupação de Voeller se justifica. Nos últimos dias, se fala muito em torno do futuro de Kahn e Ballack, estrelas que podem deixar o Bayern de Munique. Além disso, há ceticismo em relação ao que a seleção apresentará na Eurocopa. A desconfiança aumentou após a derrota por 2 a 0 para a Hungria, em amistoso disputado no fim de semana. "Conversaremos com os jogadores, para saber se foi só acidente de percurso, vacilo provocado pelos treinamentos ou se é sintonia de que algo vai mal e pode repetir-se", explicou Voeller, pressionado. Itália definida - O técnico Giovanni Trapattoni praticamente definiu a ?Squadra Azzurra? para a estréia contra a Dinamarca, dia 14. O time deve ter Buffon; Panucci, Nesta, Cannavaro e Zambrotta; Perrotta, Zanetti, Camoranesi, Totti e Del Piero; Vieri. Prêmio alto - A Federação Grega de Futebol garantiu prêmio de US$ 2,4 milhões a ser dividido entre os 23 jogadores, caso a seleção passe para a segunda fase do torneio. A Grécia está no grupo A e é zebra, contra Espanha, Portugal e Rússia. Silêncio! - O governo holandês aplicará multa de US$ 310 para quem fizer muito barulho, nas ruas do país, ao comemorar gols da seleção na Euro-2004.