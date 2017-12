Voeller já está preocupado com 2006 Faltam quatro anos para a Copa do Mundo que a Alemanha vai organizar, mas o técnico da seleção alemã, Rudi Voeller, já está preocupado com o planejamento da preparação da equipe. Uma de suas prioridades é que a Federação marque uma excursão pela América do Sul em 2005 ou 2006. "Quero enfrentar adversários que nos exijam a fundo", disse Voeller, que quer jogos contra Brasil, Argentina e Uruguai. Voeller quer adversários de peso pela frente para tentar manter seus jogadores motivados. No momento, a Alemanha está disputando as Eliminatórias para a fase final da Eurocopa/2004. Mas, como será sede do Mundial em 2006 e não precisará disputar a classificação, não fará jogos oficiais nos dois anos que antecederão a Copa. "O fato de ficarmos dois anos jogando só amistosos me preocupa", afirmou o treinador.