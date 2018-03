Vogts deixa Leverkusen após 189 dias Klaus Toppmoeller, de 49 anos, foi contratado hoje como o novo treinador do Bayer Leverkusen em substituição da Berti Vogts demitido no domingo, depois de 189 dias no comando da equipe. Toppmoeller, ex-jogador da Bundesliga, trabalhou como treinador no FC Sarrebruck (da segunda divisão da Alemanha) e o Bochum.