Vogts é o novo técnico do Kuwait O ex-técnico da Alemanha Berti Vogts é o novo treinador da seleção do Kuwait. O alemão de 54 anos substitui o checo Dusan Uhrin, demitido após a segunda rodada das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2002. Vogts, campeão na Copa do Mundo de 1974, como jogador, tem seu maior triunfo como treinador a conquista da Eurocopa de 1996. Para dirigir o Kuwait, ganhará cerca de US$ 35 mil mensais. Na última temporada dirigiu o Bayer Leverkusen, mas foi demitido por causa dos maus resultados.